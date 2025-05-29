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Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor hazırlıkları sürüyor

14:0529/05/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.




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