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Fenerbahçe’den Euroleague’de üst üste 6. galibiyet

Fenerbahçe’den Euroleague’de üst üste 6. galibiyet

09:1421/11/2024, Perşembe
IHA
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Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçından bir kare
Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçından bir kare

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı deplasmanda 86-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’de İtalyan ekibi Virtus Bologna’ya konuk oldu. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu sarı-lacivertliler 22-23 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte tempo düştü. Soyunma odasına ev sahibinin 38-37’lik üstünlüğü ile girildi. Maçın 3. çeyreğinde 10 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Colson ve Guduric’in sayılarıyla farkı azalttı.


Son çeyreğe 61-56’lık skorla gidildi. İki ekibin karşılıklı üçlükleri ile başlayan son periyotta sarı-lacivertliler, Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Tarık’ın sayılarıyla maça yeniden ortak oldu. Müsabakanın bitimine 2 dakika 18 saniye kala skorda eşitlik sağlandı. (77-77)


Nigel Hayes-Davis’in üç sayılık atışıyla birlikte sarı-lacivertliler 15 saniye kala 84-82 öne geçti. Parkeden 86-82’lik skorla galip ayrılan Jasikevicius’un öğrencileri üst üste 6. galibiyetini elde etti. Ligde 9. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.


Bologna ekibinde Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe’de ise Guduric 21 sayı kaydederken, Nigel-Hayes Davis 19, Colson 18 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Tarık Biberovic de 11 sayıyla katkı sağladı.




#Fenerbahçe Beko
#Euroleague
#Virtus Bologna

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