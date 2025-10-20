Fenerbahçe'den John Duran açıklaması: İşte son durumu

Fenerbahçe Kulübü, uzun süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan John Duran'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan John Duran açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz John Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.