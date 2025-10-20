Fenerbahçe'den John Duran açıklaması: İşte son durumu

Sarı-lacivertliler, sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Kolombiyalı forvet oyuncusu John Duran'ın son durumunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, uzun süredir yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan John Duran'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda bireysel çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı forvetin, takımla birlikte antrenmanlara başladığı belirtildi.
"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz John Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.
Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.
En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."