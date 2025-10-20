Ünlü yorumcudan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "45 milyon Euro verin alın"

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takıma isim vererek transfer önerisinde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takıma sürpriz bir öneride bulundu.
Çelikler, Fenerbahçe'nin sol stoper ihtiyacının olduğunu belirterek "Van de Ven'e 45 milyon Euro ver al mesela" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Micky van de Ven, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyiyor.
Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2029'da sona erecek. 1.93 boyundaki genç defansın güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro...