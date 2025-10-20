Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ünlü yorumcudan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "45 milyon Euro verin alın"

Ünlü yorumcudan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "45 milyon Euro verin alın"

15:0320/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takıma isim vererek transfer önerisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takıma sürpriz bir öneride bulundu.

Çelikler, Fenerbahçe'nin sol stoper ihtiyacının olduğunu belirterek "Van de Ven'e 45 milyon Euro ver al mesela" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Micky van de Ven, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyiyor.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2029'da sona erecek. 1.93 boyundaki genç defansın güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro...

#Fenerbahçe
#Micky van de Ven
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kutsal yolculuk için geri sayım: Diyanet 2026 Hac Kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte tarihler