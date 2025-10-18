Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu: İşte dudak uçuklatan rakam

12:4318/10/2025, Cumartesi
Mevcut başkan Sadettin Saran ve eski başkan Ali Koç toplantı öncesi selamlaştı.
Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun 31 Ağustos 2025 itibarıyla 395 milyon euro olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu duyuruldu. 31 Ağustos 2025 itibarıyla borcun 395 milyon euro olduğu ifade edildi.


Ayrıca Fenerbahçe Futbol A.Ş. 01.06.2025 - 31.08.2025 tarihleri dönem raporuna göre; 3 milyar 541 milyon TL gelir, 3 milyar 362 milyon TL gider açıklanırken, dönem karı 179 milyon TL olduğu belirtildi.






