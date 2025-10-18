Fenerbahçe'nin borcu belli oldu: İşte dudak uçuklatan rakam

Ayrıca Fenerbahçe Futbol A.Ş. 01.06.2025 - 31.08.2025 tarihleri dönem raporuna göre; 3 milyar 541 milyon TL gelir, 3 milyar 362 milyon TL gider açıklanırken, dönem karı 179 milyon TL olduğu belirtildi.