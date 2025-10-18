Fenerbahçeli yıldız gemileri yaktı: Bırakın gideyim

Fenerbahçe'de şoke eden bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin genç savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin yıl sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürüldü.
Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan aktardığına göre; 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, menajeri aracılığıyla ayrılma talebini kulübe bildirdi.
Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu oldu.
Oosterwolde'yi yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçında Avrupa'nın 4 önemli kulübünden temsilcilerin tribünden izleyeceği belirtildi.
2028 yılına kadar Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunan Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla 75 maça çıktı ve 2 gol attı.