Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu: Sadece 4 yedek oyuncu var

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu: Sadece 4 yedek oyuncu var

Haber Merkezi
14:4527/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, Prag maçı hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Prag maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle, kamp kadrosuna 18 oyuncu yazılabildi. Kaleciler dışında sarı lacivertli takımın sadece 4 yedek oyuncusu var.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.


Mourinho kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.


Kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle, kamp kadrosuna 18 oyuncu yazılabildi. Kaleciler dışında sarı lacivertli takımın sadece 4 yedek oyuncusu var. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.


Fenerbahçe'deki eksik oyuncular

🔸Sofyan Amrabat (Mide enfeksiyonu)

🔸Mert Hakan Yandaş (Gribal enfeksiyon)

🔸Çağlar Söyüncü (Sakatlık)

🔸Jayden Oosterwolde (Sakatlık)

🔸Rodrigo Becao (Sarı kart cezalısı)

🔸Oğuz Aydın (Liste dışı)

🔸Filip Kostic (Liste dışı)

🔸Levent Mercan (Liste dışı)

🔸Bartuğ Elmaz (Liste dışı)







#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Slavia Prag

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SED Kasım ayı ödemesi ne zaman yatacak, bu ay yattı mı?