Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu: Sadece 4 yedek oyuncu var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle, kamp kadrosuna 18 oyuncu yazılabildi. Kaleciler dışında sarı lacivertli takımın sadece 4 yedek oyuncusu var. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
🔸Sofyan Amrabat (Mide enfeksiyonu)
🔸Mert Hakan Yandaş (Gribal enfeksiyon)
🔸Çağlar Söyüncü (Sakatlık)
🔸Jayden Oosterwolde (Sakatlık)
🔸Rodrigo Becao (Sarı kart cezalısı)
🔸Oğuz Aydın (Liste dışı)
🔸Filip Kostic (Liste dışı)
🔸Levent Mercan (Liste dışı)
🔸Bartuğ Elmaz (Liste dışı)