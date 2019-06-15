Murat Sağlam Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Almanya'nın Wolfsburg II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. "

Üç farklı mevkide oynayabiliyor

Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig’de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden genç oyuncu, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı. Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.