Ferdi Kadıoğlu: Türkiye asla pes etmez

Ferdi Kadıoğlu
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyette önemli rol oynayan Ferdi Kadıoğlu, maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:
"Herkese iyi akşamlar. Bugün ilk golümü attım, çok mutluyum"
"Çok mutluyuz. Türk taraftarları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Grupta da birinci olmak istiyoruz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ona hazırlanacağız"
"O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O pozisyonu gördüğümde koşu yaptım, iyi kontrol yaptığımda mükemmel bir şekilde önüme düştü ve golü attım"