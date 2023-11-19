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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Türkiye asla pes etmez

Türkiye, özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Berlin zaferinde önemli rol oynayan Ferdi Kadıoğlu, "O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

01:12 - 19/11/2023 Sunday
Güncelleme: 01:14 - 19/11/2023 Sunday
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyette önemli rol oynayan Ferdi Kadıoğlu, maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"Herkese iyi akşamlar. Bugün ilk golümü attım, çok mutluyum"


"Çok mutluyuz. Türk taraftarları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Grupta da birinci olmak istiyoruz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ona hazırlanacağız"


"O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O pozisyonu gördüğümde koşu yaptım, iyi kontrol yaptığımda mükemmel bir şekilde önüme düştü ve golü attım"






#Türkiye
#Ferdi Kadıoğlu
#Galibiyet
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