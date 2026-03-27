FIFA yaptırımlarını açıkladı! Süper Lig ile 1. Lig ekibine transfer yasağı cezası

FIFA yeni kararlarını resmen duyurdu.
FIFA, Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ile 1. Lig takımlarından Amedspor'a transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan transfer yasağı verilen kulüpler listesi güncellendi.
FIFA, Kayserispor ve Amedspor ile ilgili yaptırım kararlarını resmen açıkladı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayserispor'a 26 Mart itibariyle 3 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.
Amedspor'un ise kaldırılana kadar süreciz ceza aldığı ifade edildi.
