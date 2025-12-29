Filipe Luis 2027'ye kadar Flamengo'da

Filipe Luis
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, 40 yaşındaki teknik adamla Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.
#filipe luis
#flamengo
#brezilya süper kupası