Filipe Luis 2027'ye kadar Flamengo'da

15:4329/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
AA
Filipe Luis
Filipe Luis

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarında Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.


Kulübün açıklamasında, 40 yaşındaki teknik adamla Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.


