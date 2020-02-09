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Fırat Arslan tarihi rekoru kaçırdı

Türk boksör Fırat Arslan, unvan maçında Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu Güney Afrikalı Kevin Lerena’ya yenildi.

Haber Merkezi AA
Fırat Arslan 6. rauntta havlu atarak dünya şampiyonluğu şansını kaybetti.

Fırat Arslan 6. rauntta havlu atarak dünya şampiyonluğu şansını kaybetti.

Almanya’nın Göppingen kentindeki EWS Arena’da yapılan karşılaşmada 27 yaşındaki Lerena, Arslan’ı 6’ıncı rauntta teknik nakavtla yenerek unvanını korudu.

2014 yılından bu yana maç kaybetmeyen Arslan, 49 yaş 133 günle ABD’li Bernard Hopkins'in rekorunu kırmak ve tarihin en yaşlı dünya şampiyonu unvanını elde etmek için ringe çıkmıştı.

  • Hopkins, 48 yaş 53 günle "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elinde bulunduruyor.

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