Fırat Arslan tarihi rekoru kaçırdı

Almanya’nın Göppingen kentindeki EWS Arena’da yapılan karşılaşmada 27 yaşındaki Lerena, Arslan’ı 6’ıncı rauntta teknik nakavtla yenerek unvanını korudu.
2014 yılından bu yana maç kaybetmeyen Arslan, 49 yaş 133 günle ABD’li Bernard Hopkins'in rekorunu kırmak ve tarihin en yaşlı dünya şampiyonu unvanını elde etmek için ringe çıkmıştı.
- Hopkins, 48 yaş 53 günle "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elinde bulunduruyor.
49 yaşındaki boksörümüz Fırat Arslan, IBO Dünya yarı ağır siklet şampiyonu Kevin Lerena karşısında 6.rauntta havlu atarak Dünya şampiyonluğu şansını kaybetti. pic.twitter.com/AS1V0Li3qV
49 yaşındaki boksörümüz Fırat Arslan, IBO Dünya yarı ağır siklet şampiyonu Kevin Lerena karşısında 6.rauntta havlu atarak Dünya şampiyonluğu şansını kaybetti. pic.twitter.com/AS1V0Li3qV— MMA Günlüğü (@mmagunlugu) 8 Şubat 2020
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