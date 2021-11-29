Fırtına durmuyor: Bordo-mavili takım yola doludizgin devam ediyor

Dakikalar 14’ü gösterirken ani gelişen Trabzonspor atağında topla kale alanına giren Djaniny, Lucassen tarafından düşürüldü. Pozisyona 10 metreden daha yakın olan hakem Cüneyt Çakır, korneri işaret etti. İtirazlar devam ederken Özgüç Türkalp’in ikazıyla VAR’a giden Cüneyt Çakır pozisyonu birkaç saniye izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Djaniniy’in atışında kaleci Emiliano gole izin vermedi. VAR’dan bu kez atış kullanılırken ceza alanına girildiği ikazı yapıldı ve Cüneyt Çakır bu kez penaltıyı tekrarlattırdı. Djaniny atışı gole çevirdi ve Cüneyt Çakır’ın değil, VAR’ın başındaki Özgüç Türkalp’in kararlı tutumu ile Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

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