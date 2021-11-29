Fırtına durmuyor: Bordo-mavili takım yola doludizgin devam ediyor

Dakikalar 14’ü gösterirken ani gelişen Trabzonspor atağında topla kale alanına giren Djaniny, Lucassen tarafından düşürüldü. Pozisyona 10 metreden daha yakın olan hakem Cüneyt Çakır, korneri işaret etti. İtirazlar devam ederken Özgüç Türkalp’in ikazıyla VAR’a giden Cüneyt Çakır pozisyonu birkaç saniye izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Djaniniy’in atışında kaleci Emiliano gole izin vermedi. VAR’dan bu kez atış kullanılırken ceza alanına girildiği ikazı yapıldı ve Cüneyt Çakır bu kez penaltıyı tekrarlattırdı. Djaniny atışı gole çevirdi ve Cüneyt Çakır’ın değil, VAR’ın başındaki Özgüç Türkalp’in kararlı tutumu ile Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.
FIRTINA FARKLI OYNADI
- Berat’ın yerine Siopis ile maça başlayıp klasik kadrosu ile farklı bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Karagümrük karşısında yenilmezlik serisini sürdürüp, liderlini puan farkı ile perçinlerken, diğer maçlara göre oyunun bütününde önde baskı kurarak rakibinin geriden oyun kurmasına izin vermedi. Trabzonspor’un bu anlayışı karşısında özellikle ikinci bölgeyi kalabalık tutan Karagümrük takımı, temaslı oyunla bordo-mavililerin bu oyununu bozmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı. Hücum bölgesinde fazla etkin olamayan ev sahibi karşısında Trabzonspor aslında ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendirebilse maçı da kopartabilirdi. 14. dakikada Djaniny’nin golü ile öne geçen Trabzonspor, 30. ve ilk yarının uzatma dakikalarında Nwakaeme ile mutlak iki pozisyondan yararlanamadı. 60 dakika aynı kadro ve oyun anlayışı ile sahada olan Trabzonspor, bu dakikada Berat’ın oyuna girmesiyle hem ikinci bölgede etkin oldu hem de takım savunmasını güçlendirdi. Bu değişiklik 61. dakikada Abdulkadir Ömür’ün golü ile skorborda yansıdı ve skor 2-0 oldu.