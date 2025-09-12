Yeni Şafak
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır

20:3312/09/2025, Cuma
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 17.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Eyüpspor’a konuk olacak.








#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Eyüpspor
