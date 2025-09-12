Galatasaray Eyüpspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Eyüpspor’a konuk olacak.