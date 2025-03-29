Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı.





Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi başlamadık, istediğimiz gibi başlamadık. Rakibimizin de net fırsatları yoktu. İlk gol, çok basit. Yaklaşık 60-65 metre top sürdü, savunma pozisyonumuzu çok yanlış yaptık. Çok basit bir gol yedik."





"Kırmızı kart tartışılacak bir pozisyon! Bugün böyle bir şey bekliyorduk! Korktuğumuz başımıza geldi!"

"Beşiktaş için 3.'lük yarışında kritik bir maçtı, belki de sezonu kurtaran bir maç. Galatasaray'ı yenmek büyük bir motivasyon, bu motivasyonla oynadılar.





'VAR hakeminin karışması doğru mu yanlış mı?'

"Net bir penaltı pozisyonumuz var. VAR hakeminin özellikle kırmızı kart pozisyonunda bence çok net kırmızı kart değildi. Topu içeri doğru çekti, içeriden adamımız geliyor. Hakemin vermediği pozisyonda, VAR hakemi... Buna saygı duyuyorum. Karışacak mı, karışmayacak mı, net kırmızı kart mı saygı duyuyorum. Hakem verse daha çok saygı duyuyorum. VAR hakeminin karışması doğru mu yanlış mı? Davinson topu kurtardıktan sonra rakibin teması var. Buna karışabilirdi. Bunların hiçbirini mazeret olarak önünüze koymak istemiyorum."

"Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon. İnşallah sezon güzel bir şekilde biter. Kimsenin hakkının yenmediği bir sezon olur."















