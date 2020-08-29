SÜPER LİG

Galatasaray İstanbulspor maç özeti ve golünü izle

Arda Turan kaptan oldu, Digane harika bir gol attı: İşte Galatasaray-İstanbulspor maç özeti

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılıların Mbaye Diagne'nin attığı şık golle galip geldiği maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Diagne'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci

Diagne'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Omar
Galatasaray'ın yeni transferi Omar
İHA

Kaptan Arda

Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Maçın tek golü Diagne'den

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray'a geri dönen Diagne, kamp döneminin en dikkati çeken ismi oldu.
Galatasaray'a geri dönen Diagne, kamp döneminin en dikkati çeken ismi oldu.
DHA

İkinci yarıya farklı 11

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray-İstanbulspor maç özeti;

Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)
AA

Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)
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