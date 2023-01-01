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Spor
Galatasaray'da yerli savunmada sona doğru
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna yerli oyuncuları katmak istiyor. Uğur Çiftçi ile görüşen sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil'i de transfer etmeyi planlıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:31 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğur Çiftçi

Uğur Çiftçi

Galatasaray, ara transfer için 3 bölge belirlerken, defans hattını yerli isimlerle takviye etmeye çalışıyor. Yabancı kuralı sebebiyle sınıra takılmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna Türk oyuncuları katacak.


Galatasaray Uğur Çiftçi için Emre Taşdemir'i bekliyor


Galatasaray sol bek için Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşırken, Emre Taşdemir'in bu takıma gitmesini bekliyor. Emre'nin de Sivasspor'a gitmeyi kabul etmesinin ardından bu transfer resmiyete kavuşacak.


Yerli stoper listesinin ilk sırasında ise İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil bulunuyor. Galatasaray, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperi bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Görüşmelerini sürdüren Galatasaray eğer anlaşma sağlayabilirse, defans hattındaki yerli oyuncu sayısını da arttırmış olacak.



#Galatasaray
#Uğur Çiftçi
#Emre Taşdemir
1 saat önce
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Galatasaray'da yerli savunmada sona doğru
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