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Uğur Çiftçi
Galatasaray, ara transfer için 3 bölge belirlerken, defans hattını yerli isimlerle takviye etmeye çalışıyor. Yabancı kuralı sebebiyle sınıra takılmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna Türk oyuncuları katacak.
Galatasaray sol bek için Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşırken, Emre Taşdemir'in bu takıma gitmesini bekliyor. Emre'nin de Sivasspor'a gitmeyi kabul etmesinin ardından bu transfer resmiyete kavuşacak.
Yerli stoper listesinin ilk sırasında ise İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil bulunuyor. Galatasaray, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperi bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Görüşmelerini sürdüren Galatasaray eğer anlaşma sağlayabilirse, defans hattındaki yerli oyuncu sayısını da arttırmış olacak.