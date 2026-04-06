Galatasaray'a büyük şok: Bir gecede milyonluk kayıp

Galatasaray, 2024 yılında 15 milyon takipçiye ulaştığını açıkladığı sosyal medya platformu X’te dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Platformdaki güncellemenin ardından sarı-kırmızılı kulübün takipçi sayısı yaklaşık 3 milyon azalarak 15 milyonun altına geriledi.

Yaşanan bu gelişme kısa sürede gündem olurken, düşüşün nedenine dair iki güçlü ihtimal öne çıktı. İlk ihtimal, platformun sahibi Elon Musk’ın “hayalet hesap” temizliği. X’in, aktif olmayan ya da bot olduğu tespit edilen hesapları sistemden kaldırdığı bilinirken, bu tür bir temizliğin büyük hesaplarda ani düşüşlere yol açabileceği değerlendiriliyor.

İkinci ihtimal ise teknik bir hata. Daha önce de yüksek takipçili hesaplarda benzer veri kayıpları yaşanmış, rakamların kısa süre içinde eski seviyesine döndüğü görülmüştü.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Galatasaray'ın takipçi sayısındaki düşüşün kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu merak konusu.












