Galatasaray'a büyük şok: Bir gecede milyonluk kayıp

20:006/04/2026, Pazartesi
Galatasaray
Galatasaray Kulübü, 2024’te 15 milyon takipçiye ulaştığını duyurduğu X platformunda dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Takipçi sayısı bir anda gerilerken, bu sert kaybın nedeni merak konusu oldu.

Galatasaray, 2024 yılında 15 milyon takipçiye ulaştığını açıkladığı sosyal medya platformu X’te dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Platformdaki güncellemenin ardından sarı-kırmızılı kulübün takipçi sayısı yaklaşık 3 milyon azalarak 15 milyonun altına geriledi.

Yaşanan bu gelişme kısa sürede gündem olurken, düşüşün nedenine dair iki güçlü ihtimal öne çıktı. İlk ihtimal, platformun sahibi Elon Musk’ın “hayalet hesap” temizliği. X’in, aktif olmayan ya da bot olduğu tespit edilen hesapları sistemden kaldırdığı bilinirken, bu tür bir temizliğin büyük hesaplarda ani düşüşlere yol açabileceği değerlendiriliyor.

İkinci ihtimal ise teknik bir hata. Daha önce de yüksek takipçili hesaplarda benzer veri kayıpları yaşanmış, rakamların kısa süre içinde eski seviyesine döndüğü görülmüştü.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Galatasaray’ın takipçi sayısındaki düşüşün kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu merak konusu.




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar şifresiz kanalda mı? İşte program