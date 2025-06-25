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Galatasaray'da Dikran Gülmezgil'e son görev

Galatasaray'da Dikran Gülmezgil'e son görev

17:0125/06/2025, Çarşamba
AA
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Cenaze töreni Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlendi.
Cenaze töreni Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gülmezgil için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu ile Sevan Sıvacıoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur, eski milli basketbolcu Işıl Alben ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.


Törenin ardından Dursun Özbek, Süleyman Soylu ve Sevan Sıvacıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Dikran Gülmezgil'e Galatasaray camiası adına rahmet dileyen Başkan Özbek, "Değerli Dikran'ın verdiği hizmetlerden dolayı kendisine şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.


Süleyman Soylu ise, Gülmezgil'in dostluğunun unutulmayacağını belirterek, "O iyilikle anılıyordu. Karagözyan Vakfı'na, ailesine, kızı Melisa'ya ve yakınlarına büyük bir sorumluluk ile miras bıraktı. Onun mirasına kızı da, dostları da, Karagözyan Vakfı da sahip çıkacaktır. Hepimizin başı sağ olsun. Güzellikler içerisinde onu öteki dünyaya uğurluyoruz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.


Gülmezgil'in kalbinin her zaman gençler ve sporseverler için attığını vurgulayan Sevan Sıvacıoğlu da, "İnançlı ve iyi kalpli bir insan Dikran Gülmezgil'i ebediyete uğurluyoruz. Çok sevdiği ve gururla armasını taşıdığı Galatasaray'ın yöneticisi olarak bu büyük camiaya gönülden hizmet etti. Cemaatimizin sportif etkinliklerinde en büyük desteği veren, yurt dışında ise katıldığı organizasyonlarda Türkiye'yi gururla temsil eden bir kişiydi. Cemaatimiz bu acı kayba zor alışacak. Başta ailesinin, tüm cemaatimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" şeklinde görüş belirtti.


Dikran Gülmezgil'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.






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