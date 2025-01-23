Galatasaray'ın Avrupa’da tadı kaçtı

Son dönemde kritik puan kayıplarına imza atan sarı-kırmızılılar, özellikle Avrupa’da sıkıntıya girdi. Kupa 2’nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmek isteyen Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında aldığı beraberlikle hedefini zora soktu. Ukrayna ekibine turnuvadaki ilk puanını hediye eden temsilcimiz, 6 karşılaşmada sadece 1 golü bulunan takımdan 1 maçta 3 gol yedi.

Galatasaray, en büyük problemi savunmasında yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi’nin en çok gol atan takımı olan sarı-kırmızılılar, en çok gol yiyen takımlarından biri olarak da dikkat çekiyor. 7 maçta rakip fileleri 18 kez sarsan Galatasaray, ağlarında ise 14 gol gördü. Böylelikle sarı-kırmızılı takım Avrupa’da kendi kalesinde 2 gol ortalaması tutturdu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Galatasaray, puan kayıplarının 3’ünü öne geçtiği maçlarda yaşadı. RFS deplasmanında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 2-2’lik beraberliğe razı oldu. Malmö karşısında 2-1’i yakalayan Aslan, İsveç deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Son olarak Dinamo Kiev karşısında önce 2-0, sonra 3-1’lik skorları yakalayan Galatasaray, maçı 3-3 tamamladı.

Ahmed Kutucu için geri sayım

Galatasaray, Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu'nun transferinde sona yaklaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Anlaşmada yüzde 80'lere geldik. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek" açıklamasını yaptı. Transferin 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği öğrenildi. Bu arada 18 yaşındaki Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-28 sonuna kadar uzatılırken, İskenderunspor’a kiralandı.

Aslan'a Zaha piyangosu

Galatasaray, sezona Lyon'da başlayan Wilfried Zaha'yı ABD Ligi (MLS) takımlarından Charlotte'a kiraladı. Sözleşmesi feshedilen Fildişi Sahilli futbolcu, 1 yıllık kiralandı. Charlotte, sarı-kırmıızlı kulübe 2.8 milyon dolar geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin Euro'luk kısmından feragat etti. 32 yaşındaki futbolcu, Charlotte'ta 15 maç oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak. Bu durumda Galatasaray 1.3 milyon dolar ek ücret alacak. Zaha da ücretlerinin net 800 bin Euro'luk kısmından feragat edecek. Performansa bağlı 1 milyon dolar bonus da gündemde.







