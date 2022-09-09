Spor Galatasaraydan transfere 29 milyon euro
TRANSFER

Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken, 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi AA
Galatasarayın transfer raporu: Kaç oyuncu geldi, kaç oyuncu gitti? Galatasaray transfere ne kadar para harcadı?
Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı 5 futbolcu.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezona yönetimi, teknik ekibi ve kadrosu değişerek girdi.

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından iş insanı Erden Timur, Sportif AŞ'de başkan vekilliğine getirildi. Teknik direktörlük koltuğunun kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'a emanet edildiği takımda ciddi bir değişim operasyonuna imza atıldı.

Geçen sezon başında "gençleştirme" adına yapılan ancak istenen performans alınamayan oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen, tecrübeli futbolcuları kadrosuna kattı.

"Cimbom" yaz transfer döneminde kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Yaklaşık 29 milyon euro harcadı

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira ile Yusuf Demir'e 6'şar milyon euro bonservis ücreti vererek Türkiye'de bu sezon yapılan en pahalı 3 transferin 2'sine imza atmış oldu.

Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından bedelsiz kiraladığı dünyaca ünlü Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye yıllık 750 bin euro vererek önemli bir transferi çok uygun bir bedelle tamamladı.

Gidenlerden 13 milyon euro gelir

Galatasaray, bu sezon takımdan ayrılan futbolculardan 13 milyon euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu İspanya'nın Sevilla takımına 12 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdi. Galatasaray, takımdan ayrılan Emre Akbaba için 500 bin, Valentine Ozornwafor için 100 bin euro kazandı.

"Cimbom" kiralık giden Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed için 250 bin, Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan için 150 bin euro para aldı.

Galatasaray, sözleşme uzatmadığı, kiralık gönderdiği veya sözleşmesini feshettiği oyuncuların garanti ücretlerinden de ciddi bir miktarda tasarruf sağladı.

Gidenler

Galatasaray'ın bu sezon satış, kiralama, sözleşme feshi, kariyer ve sözleşme sonu gibi farklı nedenlerle yollarını ayırdığı oyuncular şöyle:

  • Yolları ayrılanlar: Marcao (Sevilla), Emre Akbaba, Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa), Ryan Babel, Jesse Sekidika, Ömer Bayram (Eyüpspor), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Erkan Süer (İskenderunspor), Valentine Ozornwafor (Charleroi), Semih Kaya (Kariyer sonu), Arda Turan, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti), Omar Elabdellaoui (Serbest)
  • Kiralık gidenler: Mustafa Muhammed (Nantes), Emre Kılınç, Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Eyüpspor), Alexandru Cicaldau (Kalba Union), Olimpiu Morutan (Pisa), Berk Balaban (İskenderunspor), Işık Kaan Arslan, Eren Aydın, Atalay Babacan (Sarıyer), Batuhan Şen (Fatih Karagümrük), Abdussamet Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Süleyman Luş (Tuzlaspor), Chiristian Luyindama (Antalyaspor), Oğulcan Çağlayan (Giresunspor).
  • Kiralıktan dönenler: Inaki Pena (Barcelona), Halil Dervişoğlu (Brentford), Eric Pulgar (Fiorentina).

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SPOR
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