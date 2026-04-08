Galatasaraylı yıldızdan dikkat çeken itiraf: “Panik atak var bende”

Galatasaray’ın Göztepe karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından konuşan yıldız isim, yoğun maç temposuna dikkat çekti. Sakatlığıyla ilgili fazla bilgi almak istemediğini belirten “Panik atak var bende, kafaya takmıyorum” sözleriyle gündem oldu.
Son dönemde lig, Avrupa ve milli maçlarla birlikte yoğun bir fikstürden geçtiklerini belirten Barış Alper, fiziksel durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Sakatlığı hakkında fazla detay öğrenmek istemediğini vurgulayan genç oyuncu, bu yaklaşımının nedenini de açıkça dile getirdi.
Barış Alper Yılmaz, “Lig, Avrupa, milli maç... 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.