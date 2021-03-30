Gaziantep FK'lı futbolcu yeni doğan oğlunu kaybetti, kulüpten kimse acısını paylaşmadı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Aziz Tetteh dün sabah saatlerinde yeni doğan oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı. Özel bir hastanede 5 aylık dünyaya gelen ve durumu riskli olan bebeğin sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.
Kentteki Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilen Aziz Tetteh'in oğlunun cenazesine kırmızı-siyahlı kulüpten hiç kimsenin katılmadığı aktarıldı.
Kulüpten herhangi bir başsağlığı mesajı da yayımlanmadı.
Yerel basından Gaziantep Güneş, bu haberi okuyucularına "Bu ayıp size yeter" başlığıyla duyurdu.
- 2019 yazında Gaziantep FK'ya transfer olan ve bu sezon devre arasından sonra kadroda yer almayan Aziz Tetteh, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.
Gaziantep FK'da forma giyen Aziz Tetteh, dün sabah saatlerinde yeni doğan oğlunu kaybetti. Aziz Tetteh'in oğlu Nimo'nun cenazesine kulüpten hiçbir personel, futbolcu veya antrenör katılmadı. (🔗Gaziantep Güneş) pic.twitter.com/W6DEa93xNm
Gaziantep FK'da forma giyen Aziz Tetteh, dün sabah saatlerinde yeni doğan oğlunu kaybetti. Aziz Tetteh'in oğlu Nimo'nun cenazesine kulüpten hiçbir personel, futbolcu veya antrenör katılmadı. (🔗Gaziantep Güneş) pic.twitter.com/W6DEa93xNm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 30, 2021