Spor Gaziantep FKlı futbolcu yeni doğan oğlunu kaybetti, kulüpten kimse acısını paylaşmadı
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Gaziantep FK'lı futbolcu yeni doğan oğlunu kaybetti, kulüpten kimse acısını paylaşmadı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ganalı orta saha oyuncusu Aziz Tetteh'in yeni doğan oğlu hayatını kaybetti. Kulüpten cenaze törenine hiç kimsenin katılmaması ve başsağlığı mesajı yayımlanmaması tepki topladı.

Haber Merkezi Diğer
Gaziantep FKlı futbolcu yeni doğan oğlunu kaybetti, kulüpten kimse acısını paylaşmadı
Tetteh'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Aziz Tetteh dün sabah saatlerinde yeni doğan oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı. Özel bir hastanede 5 aylık dünyaya gelen ve durumu riskli olan bebeğin sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Kentteki Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilen Aziz Tetteh'in oğlunun cenazesine kırmızı-siyahlı kulüpten hiç kimsenin katılmadığı aktarıldı.

Kulüpten herhangi bir başsağlığı mesajı da yayımlanmadı.


Yerel basından Gaziantep Güneş, bu haberi okuyucularına "Bu ayıp size yeter" başlığıyla duyurdu.

  • 2019 yazında Gaziantep FK'ya transfer olan ve bu sezon devre arasından sonra kadroda yer almayan Aziz Tetteh, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

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