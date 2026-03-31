Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre milli arada Antalya'da kamp yapan teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki başkent ekibi, dünkü antrenman maçının ardından bugün salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, bugün Ankara'ya dönecek.
Gençlerbirliği, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürecek.