Ghezzal'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor

Destekleri için taraftara teşekkür eden Rachid Ghezzal, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler" mesajını yayınladı.