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Spor

Ghezzal'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor

Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş taraftarı için mesaj yayınladı. Cezayirli oyuncu, "Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim." ifadelerini kullandı.

19:49 . 28/02/2023 Salı
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Ghezzal yeniden sakatlandı

Ghezzal yeniden sakatlandı

Beşiktaş'ta bu sezon Rachid Ghezzal sakatlıklarla boğuşuyor. Yıldız oyuncu sakatlık nedeniyle bu sezon 19 maçta forma giyemedi. Süper Lig'de 6 maçta forma giyebilen Ghezzal, dört buçuk ay sonra ilk 11'de olduğu Antalyaspor maçı öncesi ısınırken yeniden sakatlandı.

Yapılan tetkikler sonucu tecrübeli oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Beşiktaş futbol takımının önemli oyuncuları arasında yer alan Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından taraftar için mesaj yayınladı.

Destekleri için taraftara teşekkür eden Rachid Ghezzal, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler" mesajını yayınladı.

30 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon oynadığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





#Rachid Ghezzal
#Beşiktaş
#Süper Lig
2 gün önce
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Ghezzal'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor
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