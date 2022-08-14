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Giresunspor soyunma odasında dikkati çeken kare: Mertens'e gönderme yaptılar

Galatasaray'ı deplasmanda deviren Giresunsporlu futbolcular, soyunma odasında sarı-kırmızılıların yeni transferi Dries Mertens'in meşhur gol sevincini taklit etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor soyunma odasında dikkati çeken kare: Mertense gönderme yaptılar
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Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk olan Giresunspor, güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar alınan galibiyeti doyasıya kutlarken, soyunma odasında çekilen bir kare ise sosyal medyada gündem oldu.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü.

İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı.

Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.

İşte Giresunsporlu futbolcuların o göndermesi:

Mertens'in meşhurlaşmış gol sevinci.
Mertens'in meşhurlaşmış gol sevinci.

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Soyunma odasında <br>dikkat çeken kare

Soyunma odasında
dikkat çeken kare

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