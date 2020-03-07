Göztepe-Başakşehir: 0-3

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 40. dakikada Demba Ba ve 57. dakikada Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can'ın attığı gollerle 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52'ye yükseltirken, Göztepe ise 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Mücadelede dakikalar

6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Visca’nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.

27'nci dakikada Visca’nın sağ kanattan ortaladığı topa Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

33'üncü dakikada İrfan’ın ara pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Demba Ba’nın yerden şutundan sonuç gelmedi.

40'ıncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın ortaladığı topa Demba Ba voleyi vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in pasında Visca sert vurdu, kaleci Beto topu güçlükle çeldi.

57'nci dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kontratağa kalkan Başakşehir’de Demba Ba’nın pasıyla buluşan Crivelli bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2.

74'üncü dakikada Visca’nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Aleksic ortaladı, Leo’nun üzerinden kafayı vuran Demba Ba pozisyondan sonuç alamadı.

83'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında gole giden Jerome’u düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada kaleci Beto ile karşı karşıya kalan İrfan sonucu belirledi: 3-0.

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba