TRANSFER

Göztepe TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman'ı transfer etti

Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 3. Lig'de boy gösteren Kocaelispor'un sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı transfer etti. 25 yaşındaki oyuncu İzmir'e gelerek Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi.

Haber Merkezi AA
Burak Süleyman'ın sözleşmesi sona ermişti.

Burak Süleyman'ın sözleşmesi sona ermişti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Burak Süleyman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir’e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.

  • Futbola Kocaeli Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. TFF 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.

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