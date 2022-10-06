Yolu İzmir'den geçen Haaland dünya yıldızı oldu: Onu sollayan Türk gol kralı 3. Lig'de oynuyor

İngiltere Premier Lig'de 3'ü geçen pazar günü Manchester United derbisinde olmak üzere 8 haftada 14 gol atıp, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dün ilk 45 dakika sahada kaldığı Kopenhag maçında bulduğu 2 golle 3 maçta 5 gole ulaşan Norveçli futbolcunun yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.

👑Erling Haaland, tartışmasız zirvede! pic.twitter.com/sUx0Ca0iav — SPOR (@yenisafakspor) October 5, 2022

Ege Kupası'nda boy gösterdi

Premier Lig rekorları kırarak genç yaşındaki başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Haaland, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç U16 Milli Takımı kadrosunda katıldı. O dönem ülkesinde Bryne FC takımında forma giyen Haaland, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'ın kadrosunda yer aldığı Norveç, kupada Ukrayna ve Türkiye'ye 2-1 yenilip, Çek Cumhuriyeti'yle 1-1 kalarak finalleri göremeden elendi.

REKLAM

Tek gol attı

Yıldız futbolcu, o dönem Ege Kupası'nda 1-1 biten Çek Cumhuriyeti maçında Norveç U16 Milli Takımı adına tek golü attı. Basamakları hızla çıkan genç santrfor, ertesi yıl 2017'de Molde'ye, sonraki yıl Salzburg'a, 2019'da ise Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Haaland, 10 numaralı formayla milli takımımıza karşı oynamıştı.

Türk gol kralı 3. Lig'de

Dünyaca ünlü yıldız Haaland'ın 1 gol atabildiği 2016 Ege Kupası'nda şampiyon olan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF 3'üncü Lig'de forma giyiyor. O yıl şu an Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin gibi isimlerin formasını giydiği Türkiye U16 Milli Takımı, Ukrayna'yı 2-0, Haaland'ın oynadığı Norveç'i 2-1, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 yenerek finale çıktı.

REKLAM

Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haaland'lı Norveç'e de gol atan Malik Karaahmet, 3 golle turnuvanın gol kralı unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan Malik, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza atarak kiralık olarak 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayıp yıldız olan Malik, bu sezon 3'üncü Lig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.

Malik Karaahmet turnuvanın gol kralı olmuştu.

Birçok yıldız vitrine çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1999 yılından beri U16 milli takımlar düzeyinde düzenlenen Ege Kupası'nda günümüzün birçok yıldızı forma giydi.

REKLAM

Juventus'tan 2016 yılında Manchester United'a o dönem için tüm zamanların rekoru olan 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olup bu yıl İtalyan ekibine dönen, 2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran Fransız milli futbolcu Paul Pogba, 2009 yılında Ege Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2021'de şampiyon olan Chelsea'nin yıldızlarından Christian Pulisic, uluslararası vitrine ilk kez Türkiye'de çıktı. Hırvat asıllı ABD'li futbolcu 2014'te Ege Kupası'nda oynadı.

Anthony Martial, Divock Origi, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Thorgan Hazard gibi birçok futbolcu farklı yıllarda Ege Kupası'nda boy gösterdi.

SPOR Haaland Premier Lig tarihini yeniden yazıyor: Owen'ın rekorunu da kırdı