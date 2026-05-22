Hakan Safi efsane ismi getiriyor: Basın toplantısına beraber çıkacaklar

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, futbol yapılanması için efsane isimle anlaşma sağladı. Safi, pazar günü beraber ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin, futbol yapılanması için dünya futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
Gazeteci Levent Ümit Erol’un aktardığı bilgilere göre; İtalyan futbolunun unutulmaz savunmacısı Paolo Maldini’nin cumartesi günü İstanbul’a geleceği ve pazar günü beraber basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Maldini’nin, Hakan Safi yönetiminde “Futbol Aklı” pozisyonunda görev almasının planlandığı öne sürüldü.