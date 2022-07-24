Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor.
"Ribeiro ile 2 yıl daha"
Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
- 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hatayspor formasıyla 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda 🔴⚪#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/7P1j1XqUTl
Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda 🔴⚪#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/7P1j1XqUTl— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 24, 2022