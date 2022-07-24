Spor Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
TRANSFER

Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiperinden Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Ruben Ribeiro

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor.

"Ribeiro ile 2 yıl daha"

Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

  • 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hatayspor formasıyla 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

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