Hatayspor Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor.

"Ribeiro ile 2 yıl daha"

Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hatayspor formasıyla 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda 🔴⚪#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/7P1j1XqUTl — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 24, 2022