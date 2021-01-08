SÜPER LİG

Hatayspor'dan Munir açıklaması: Bilerek yapmadı

Hatayspor, Süper Lig’in 17. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçında rakip futbolcuya yönelik sportmenlik dışı harekette bulunan kaleci Munir Mohamedi hakkında açıklama yaptı. Faslı file bekçisinin rakip oyuncuya hareketi bilerek yapmadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Munir'in rakip oyuncuya hareketi futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

Munir'in rakip oyuncuya hareketi futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Atakaş Hatayspor Kulübü, Gençlerbirliği maçında kaleci Munir'in rakip oyuncuya tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonla ilgili bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Munir'in 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attığı olayla ilgili, gündeme bu şekilde dile gelmekten üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Hatayspor'un centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Kalecimiz Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş Hatayspor'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir. Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren Hatay şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Atakaş Hatayspor olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz."

Hatayspor kalecisi Munir'den skandal hareket: Rakibinin boğazına tekme attı
Hatayspor kalecisi Munir'den skandal hareket: Rakibinin boğazına tekme attı

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu. Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı. Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Piris skora denge getirdi. Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mesut Özil 2011 yılında memleketi Zonguldak'a...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.