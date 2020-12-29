Hikmet Karaman'dan yıldız isme övgü: Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, hakem hatalarından milli takıma, Avrupa'da forma giyen Türk futbolculardan Süper Lig ekiplerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Yeni Malatyaspor'u başarılı buluyorum"

Yeni Malayaspor'un 18 transfer yaptığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Karaman, "Malataspor'u çok başarılı buluyorum. Mevcut kadro ilk 10 arasına girer. Hamza Hamzaoğlu da takımı tanıdı, oyuncular onu tanıdı. Benim çalıştığım dönemden 2 oyuncu kaldı ve 18 oyuncu geldi, bu büyük bir şans. Kadro geliştiğinde teknik adam dokunuşlarıyla da iyi bir seviye yakalanır" ifadelerini kullandı.

"Rizespor ilk 7'yi zorlar"

Çaykur Rizespor'un iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Karaman, "Rizespor'un bu sezonki kadrosu için başkan Hasan Kartal'ı tebrik etmek lazım. Tomas hoca yeni teknik direktör, belki hatalar yapacak ama elinde çok iyi bir kadro var. Rizespor geçmiş sezonun üzerine kadro koyduğu için ve yeni transferler yaptığı için, Okan Buruk döneminde de Tomas hoca orada antrenörlük yaptığı için Rizespor bu sezon ilk 7'yi zorlayabilir. Çok şanssız kaybettikleri maç var, yönetimi tebrik etmek lazım" dedi.

"Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörü var"

Aytemiz Alanyaspor'un bir Avrupa kulübü gibi yönetildiğini söyleyen Karaman, "Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörünü unutmayalım. İyi bir transfer komitesi var. Yabancı transferi konusunda hata yapmıyorlar, yerli ve genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Takımdaki hocalar gidiyor ama takım değişmiyor. Avrupa takımları gibi bir yönetim var. Erol hoca gitti, Çağdaş hoca geldi ve ilk teknik direktörlüğünü yapıyor, bunlar kolay işler değil" şeklinde konuştu.

"Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha iyi olacak"

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü haftalara kadar yalancı sıralamadır. 15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planlaması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Göreve geldiğinizde aldığınız skorlar geleceğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini, deneyimini birleştirerek takım savunmasına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra takım daha iyi top oynayacak" dedi.

"Erol Bulut büyük takıma geldi, takımın generali o"

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu transfer etmiş oynayan oynamayan geniş bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu mutlu etmek, uyum sağlamak, takım model ortaya koymak için antrenman yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım. Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda general teknik direktördür. Oyuncular onun büyüklüğünü hissedecek" diye konuştu.

"Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok başarılı bir isim olduğunu söyleyen Karaman, "Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum. Konuşmalarını da çok beğeniyorum. Net konuşuyor kalbinden geçeni söylüyor. Elindeki kadroyu bir yere getirdi. Yardımcısı Murat hocayı da takdir ediyorum. Ljajic'i kazanılabilir ama oyuncu da tepki vermeli, antrenörlük burada başlıyor. Antrenmanlarda çalışıyorsa kazanma yoluna gitmek önemli. Sahaya bir atarsınız size maç kazandırır. Gökhan Töre önemli oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şeklinde konuştu.

"Arda Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan"

Arda Turan'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Arda Turan Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan biri. Fatih Terim'i tebrik etmek lazım. Arda'yı aldı ve fiziksel ve zihinsel olarak destek olunması lazım. İyi futbolculara saygı duymak gerekiyor. Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen bir isim. Atletico Madrid formasıyla UEFA Kupası'nı kazandığında sırtında Türk Bayrağı ile dolaştı. Burak Yılmaz Lille'de kızıyor bazen ya da Yusuf Yazıcı kızıyor ama hocaları sert bir çıkış yapsa farklı olur, hocaları pozitif konuşuyor ve oyuncuların da duruşu, inancı değişiyor. Arda'yı çok destekliyorum" diye konuştu.

"Serdar Dursun iyi oyuncu"

Futbol kariyerini Almanya'da sürdüren Serdar Dursun'un da mili takımda olabileceğini söyleyen Karaman, "Serdar Dursun'u Tolunay Kafkas'a söyledim. Geçen maçını izledim iki gol attı. Türkiye'de oynamış ve geri dönmüş. Şenol hocaya iletsinler istedim. Boyu uzun ve ceza sahasında topa hakim. Faydalanılacak bir oyuncu. Stoperle boğuşacak iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'e mesaj gönderdi: Milli formayı hak ediyorum Almanya'da Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'de oynayan Serdar Dursun, milli takım forması giyebilmek için çok çalıştığını söyledi."Yüzde 100 hazırım ve fitim"Geçen sezon ligde 34 maçta 19 gol atan ve 6 da asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon benim açımdan gayet olumlu geçiyor. Ligde 9 maç oynadık, 6 gol attım, 3 de asist yaptım. Kupada da tur atladık, orada da 1 asist yaptım. Kendimi sahada iyi hissediyorum. Yüzde 100 hazırım ve fitim. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.Almanya'da Serdar Dursun rüzgarı"Teklifler var değerlendireceğim"Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, "Sezon başında transfer dönemi benim için stresli geçti. Son ana kadar transfer olma ihtimalim vardı. Çeşitli nedenlerle transferim gerçekleşmedi. Bu sezon sözleşmem bitiyor ve gelen tekliler var. Menajerim çoğu ülkede kulüplerle iletişim halinde. Sezon sonu en iyi teklifi değerlendireceğim" şeklinde konuştu."A Milli Takım'da olmak için çabalıyorum"Türkiye A Milli Takım formasını giymenin hayalini kurduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah mart ayında o formayı giyerim" ifadelerini kullandı."Süper Lig oldukça çekişmeli geçiyor"Süper Lig'de büyük bir çekişme yaşandığını dile getiren Dursun, "Bu sezon Süper Lig oldukça çekişmeli geçiyor. Çok iyi kadrolar kuruldu. Çağdaş Atan ile Alanyaspor çok iyi bir çıkış yakaladı. Galatasaray toparladı. Fenerbahçe de çok iyi bir kadro kurdu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye aldığı galibiyet çok önemliydi. Trabzonspor ve Başakşehir yarışta biraz geride kaldı ama onlar da puanları toplayacaktır. Karagümrük'ü de unutmamak lazım. Karagümrük çok iyi, Süleyman Hurma iyi bir kadro kurdu. Taraftarı zaten inanılmaz. Karagümrük de bu sezon ilk 8 içinde olacaktır" dedi."Süper Lig'de bir sezonda 13'ten fazla gol atabilirim" Süper Lig'e transfer olması durumunda bir sezonda 13 golden fazla atabileceğini kaydeden Serdar Dursun, "Süper Lig'de büyük takımlar çok iyi oyuncular aldı. Çok iyi sistem kurdular. Bir takım ismi vermeyeyim ama ofansif bir oyun oynayan bir takımda başarılı olacağımı düşünüyorum. Atacağım gol sayısı oynayacağım takıma göre değişir. İyi bir sistemi olan takımla oynarsam ve kanatlardan iyi beslenirsem 13 golden fazla gol atacağımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma da asistler yaparım. En az bir sezonda 5 asist yaparım" açıklamasında bulundu.

"Yusuf Yazıcı kişisel gelişimine önem veriyor"

Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahseden Karaman, "Yusuf Yazıcı Türkiye'de olsa böyle oynayamazdı. Mert Hakan geldi, Sivasspor'daki oyunu bekleniyor. Orada bir oyun anlayışı var topla çok iyi olduğu için Yusuf orada ön plana çıktı. Bu Burak ve Zeki için de geçerli. Hakan için milli takımda neden böyle oynamıyor eleştirisi yapılıyor. Milan'ın en iyi oyuncusu. Biz oradaki oyunla milli takımı bağdaştıramadık. Kişisel gelişim önemli. Yusuf buna dikkat ediyor. Futboluna yansıyor. Futbol zeka oyunu" dedi.

Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayınAvrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

"Burak Yılmaz hücum zekası en yüksek oyunculardan"

Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu vurgulayan Karaman, "Hücum oynarken oyun zekası en yüksek oyunculardan birisi Burak Yılmaz. Herkes attığı golü değerlendiriyor ama takım hücuma çıkarken nereye koşacağını ve boş alanın nerede olacağını çok iyi bilen bir isim. Can alıcı koşular yapıyor. İş zekaya geldi, yaşla ilgisi yok. Hücumda Avrupa'nın en zeki oyuncularından biri. Kafa vuruşu var, ayak içi var, vuruş tekniği de olunca müthiş bir oyuncu oldu" diye konuştu.

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliğiOyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

"İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım"

Ligde her zaman zor işlere el attığını söyleyen Karaman, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığımızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haftada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapamadı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antalyaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum. Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Kocaelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz. Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun varsa fark yaratıyorsun" dedi.



