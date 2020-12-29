Hikmet Karaman'dan yıldız isme övgü: Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, hakem hatalarından milli takıma, Avrupa'da forma giyen Türk futbolculardan Süper Lig ekiplerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"Yeni Malatyaspor'u başarılı buluyorum"
Yeni Malayaspor'un 18 transfer yaptığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Karaman, "Malataspor'u çok başarılı buluyorum. Mevcut kadro ilk 10 arasına girer. Hamza Hamzaoğlu da takımı tanıdı, oyuncular onu tanıdı. Benim çalıştığım dönemden 2 oyuncu kaldı ve 18 oyuncu geldi, bu büyük bir şans. Kadro geliştiğinde teknik adam dokunuşlarıyla da iyi bir seviye yakalanır" ifadelerini kullandı.
"Rizespor ilk 7'yi zorlar"
Çaykur Rizespor'un iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Karaman, "Rizespor'un bu sezonki kadrosu için başkan Hasan Kartal'ı tebrik etmek lazım. Tomas hoca yeni teknik direktör, belki hatalar yapacak ama elinde çok iyi bir kadro var. Rizespor geçmiş sezonun üzerine kadro koyduğu için ve yeni transferler yaptığı için, Okan Buruk döneminde de Tomas hoca orada antrenörlük yaptığı için Rizespor bu sezon ilk 7'yi zorlayabilir. Çok şanssız kaybettikleri maç var, yönetimi tebrik etmek lazım" dedi.
"Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörü var"
Aytemiz Alanyaspor'un bir Avrupa kulübü gibi yönetildiğini söyleyen Karaman, "Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörünü unutmayalım. İyi bir transfer komitesi var. Yabancı transferi konusunda hata yapmıyorlar, yerli ve genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Takımdaki hocalar gidiyor ama takım değişmiyor. Avrupa takımları gibi bir yönetim var. Erol hoca gitti, Çağdaş hoca geldi ve ilk teknik direktörlüğünü yapıyor, bunlar kolay işler değil" şeklinde konuştu.
"Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha iyi olacak"
Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü haftalara kadar yalancı sıralamadır. 15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planlaması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Göreve geldiğinizde aldığınız skorlar geleceğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini, deneyimini birleştirerek takım savunmasına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra takım daha iyi top oynayacak" dedi.
"Erol Bulut büyük takıma geldi, takımın generali o"
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu transfer etmiş oynayan oynamayan geniş bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu mutlu etmek, uyum sağlamak, takım model ortaya koymak için antrenman yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım. Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda general teknik direktördür. Oyuncular onun büyüklüğünü hissedecek" diye konuştu.
"Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok başarılı bir isim olduğunu söyleyen Karaman, "Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum. Konuşmalarını da çok beğeniyorum. Net konuşuyor kalbinden geçeni söylüyor. Elindeki kadroyu bir yere getirdi. Yardımcısı Murat hocayı da takdir ediyorum. Ljajic'i kazanılabilir ama oyuncu da tepki vermeli, antrenörlük burada başlıyor. Antrenmanlarda çalışıyorsa kazanma yoluna gitmek önemli. Sahaya bir atarsınız size maç kazandırır. Gökhan Töre önemli oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şeklinde konuştu.
"Arda Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan"
Arda Turan'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Arda Turan Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan biri. Fatih Terim'i tebrik etmek lazım. Arda'yı aldı ve fiziksel ve zihinsel olarak destek olunması lazım. İyi futbolculara saygı duymak gerekiyor. Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen bir isim. Atletico Madrid formasıyla UEFA Kupası'nı kazandığında sırtında Türk Bayrağı ile dolaştı. Burak Yılmaz Lille'de kızıyor bazen ya da Yusuf Yazıcı kızıyor ama hocaları sert bir çıkış yapsa farklı olur, hocaları pozitif konuşuyor ve oyuncuların da duruşu, inancı değişiyor. Arda'yı çok destekliyorum" diye konuştu.
"Serdar Dursun iyi oyuncu"
Futbol kariyerini Almanya'da sürdüren Serdar Dursun'un da mili takımda olabileceğini söyleyen Karaman, "Serdar Dursun'u Tolunay Kafkas'a söyledim. Geçen maçını izledim iki gol attı. Türkiye'de oynamış ve geri dönmüş. Şenol hocaya iletsinler istedim. Boyu uzun ve ceza sahasında topa hakim. Faydalanılacak bir oyuncu. Stoperle boğuşacak iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.
"Yusuf Yazıcı kişisel gelişimine önem veriyor"
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahseden Karaman, "Yusuf Yazıcı Türkiye'de olsa böyle oynayamazdı. Mert Hakan geldi, Sivasspor'daki oyunu bekleniyor. Orada bir oyun anlayışı var topla çok iyi olduğu için Yusuf orada ön plana çıktı. Bu Burak ve Zeki için de geçerli. Hakan için milli takımda neden böyle oynamıyor eleştirisi yapılıyor. Milan'ın en iyi oyuncusu. Biz oradaki oyunla milli takımı bağdaştıramadık. Kişisel gelişim önemli. Yusuf buna dikkat ediyor. Futboluna yansıyor. Futbol zeka oyunu" dedi.
"Burak Yılmaz hücum zekası en yüksek oyunculardan"
Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu vurgulayan Karaman, "Hücum oynarken oyun zekası en yüksek oyunculardan birisi Burak Yılmaz. Herkes attığı golü değerlendiriyor ama takım hücuma çıkarken nereye koşacağını ve boş alanın nerede olacağını çok iyi bilen bir isim. Can alıcı koşular yapıyor. İş zekaya geldi, yaşla ilgisi yok. Hücumda Avrupa'nın en zeki oyuncularından biri. Kafa vuruşu var, ayak içi var, vuruş tekniği de olunca müthiş bir oyuncu oldu" diye konuştu.
"İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım"
Ligde her zaman zor işlere el attığını söyleyen Karaman, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığımızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haftada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapamadı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antalyaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum. Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Kocaelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz. Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun varsa fark yaratıyorsun" dedi.
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