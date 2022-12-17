ÖZET | Hırvatistan 2-1 Fas

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan, dünya üçüncüsü oldu.
Hırvatistan'a üçüncülüğü getiren golleri 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Achraf Dari attı.
2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Fransa'ya 4-2 mağlup olmuş ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.
Hırvatistan-Fas maçının özeti
- 7. dakikada Hırvatistan öne geçti. Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0.
- 9. dakikada Fas beraberliği yakaladı. Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
- 42. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.
- Hırvatistan, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
- 75. dakikada Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi.
- Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
- Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı.
Hırvatistan-Fas maç özeti
Hırvatistan-Fas maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Hırvatistan-Fas: 1-0
⚽ GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! 🇭🇷 pic.twitter.com/gdQCeWaVvy
⚽ GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! 🇭🇷 pic.twitter.com/gdQCeWaVvy— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022
Hırvatistan-Fas: 1-1
⚽ GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... 🇲🇦 pic.twitter.com/SPhPz0JXLa
⚽ GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... 🇲🇦 pic.twitter.com/SPhPz0JXLa— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022
Hırvatistan-Fas: 2-1
⚽ GOOLL! | ORSIC'TEN MÜKEMMEL PLASE, HARİKA BİR GOL! HIRVATİSTAN TEKRAR ÖNDE! 🇭🇷 pic.twitter.com/e7rM9SiFgU
⚽ GOOLL! | ORSIC'TEN MÜKEMMEL PLASE, HARİKA BİR GOL! HIRVATİSTAN TEKRAR ÖNDE! 🇭🇷 pic.twitter.com/e7rM9SiFgU— TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022