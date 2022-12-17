Spor ÖZET | Hırvatistan 2-1 Fas
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Hırvatistan 2-1 Fas

2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 yenen Hırvatistan, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Hırvatistan'a üçüncülüğü getiren maçta golleri 7. dakikada Gvardiol ve 42. dakikada Orsic attı. Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Dari kaydetti. 2018 Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Hırvatistan, 1998 Dünya Kupası'nı da üçüncü olarak bitirmişti. Hırvatistan-Fas maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvatistan Fas 2-1 maç özeti izle: Dünya Kupası maç özetleri
Hırvat futbolcular madalyalarını karşılaşma sonrasında aldılar.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan, dünya üçüncüsü oldu.

Hırvatistan'a üçüncülüğü getiren golleri 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Achraf Dari attı.

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Fransa'ya 4-2 mağlup olmuş ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Hırvatistan-Fas maçının özeti

  • 7. dakikada Hırvatistan öne geçti. Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0.
  • 9. dakikada Fas beraberliği yakaladı. Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
  • 42. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.
  • Hırvatistan, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
  • 75. dakikada Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi.
  • Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı.

Hırvatistan-Fas maç özeti

Hırvatistan-Fas maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Hırvatistan-Fas: 1-0

Hırvatistan-Fas: 1-1

Hırvatistan-Fas: 2-1
Metal kovayla suratına vurdular

Metal kovayla
suratına vurdular

​Derbide ortalık karıştı, maç tatil edildi.
Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz

'Tünelin sonundaki
ışığı görüyoruz'

​Dursun Özbek divan kurulu toplantısında konuştu.
Kayserisporda yeni dönem

Kayserispor'da
yeni dönem

​Sarı-kırmızılı kulübün başkanı belli oldu.
'Öğreteceği çok şey var'

'Öğreteceği çok şey var'

​Fenerbahçe'de İrfan Can açıklamalarda bulundu.
'Onu çok <br>beğendim'

'Onu çok
beğendim'

Maurizio Sarri takımında görmek istediği Türk futbolcuyu açıkladı.
Bonservisi dudak uçuklatacak

Bonservisi dudak uçuklatacak

​Chelsea, Leipzig'ten Fransız hücumcu Nkunku'yu transfer ediyor.
'Festival gibi bir <br>atmosfer olacak'

'Festival gibi bir
atmosfer olacak'

Deschamps final maçı öncesi konuştu.
Dört aday var

Dört aday var

Altın Ayakkabı'nın sahibinin kim olacağı merak ediliyor.
'İki kişi eksik oynardım'

'İki kişi eksik oynardım'

​Francesco Totti'den final öncesi Messi-Mbappe yorumu geldi.
Üç isim <br>göze girdi

Üç isim
göze girdi

Şenol Güneş'in kampta en beğendiği futbolcular belli oldu.
'Psikolojik<br>üstünlük sağladık'

'Psikolojik
üstünlük sağladık'

​Red Bull patronu Horner, şampiyonluktaki kritik yarışı anlattı.
'Büyük futbolcu<br>olduğunu gösterdi'

'Büyük futbolcu
olduğunu gösterdi'

​Hırvatistan'da Kovacic, üçüncülük maçı öncesi konuştu.
'Kalmak istiyor'

'Kalmak istiyor'

Başkan Al-Khelaifi, Messi'nin kulüpte kalacağını düşünüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.