ÖZET | Hırvatistan 2-1 Fas 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 yenen Hırvatistan, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Hırvatistan'a üçüncülüğü getiren maçta golleri 7. dakikada Gvardiol ve 42. dakikada Orsic attı. Fas'ın tek golünü ise 9. dakikada Dari kaydetti. 2018 Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Hırvatistan, 1998 Dünya Kupası'nı da üçüncü olarak bitirmişti. Hırvatistan-Fas maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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