Spor Hocasının "Yeri doldurulamaz" dediği oyuncu Süper Lige geliyor
TRANSFER

Hocasının "Yeri doldurulamaz" dediği oyuncu Süper Lig'e geliyor

Süper Lig temsilcilerinden Altay, dış transferde Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le her konuda anlaştı. Oyuncunun teknik direktörü Gustavo Quinteros, "Martin'in ayrılışı korkunç" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Hocasının Yeri doldurulamaz dediği oyuncu Süper Lige geliyor
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Şili ekibi Colo Colo'da son olarak dün oynanan lig maçında kadroda yer almayan Rodrigez'in kulübünden ayrıldığı öğrenildi.

Altay Kulübü'nün 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "200 bin dolar bonservisle serbest kalır" maddesinden yararlandığı bildirildi.

İzmir ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan Rodriguez'in önümüzdeki günlerde Erzurum kampına katılacağı dile getirildi.

"Martin'in ayrılışı korkunç"


Colo Colo Teknik Direktörü Gustavo Quinteros, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Martin'in ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz. Yazık, şaşırdım. Çok kötü yapılmış bir sözleşmeydi, çünkü tüm sezon boyunca istediğimiz birkaç takviyeden biriydi. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekecek. Ama zor olacak" dedi.

  • Colo Colo formasıyla 48 maça çıkan Martin Rodriguez, 8 gol atarken 5 de asist kaydetti.

1.70 boyundaki Martin Rodriguez sağ ayağını kullanıyor.
1.70 boyundaki Martin Rodriguez sağ ayağını kullanıyor.

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