Hüseyin Yücel "Yeni hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

FIBA Avrupa Kupası Final maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana'yı 94-74 mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın başkanı Hüseyin Yücel ve Kurumsal İletişim Direktörü Buket Aksoy TVNET'te Mustafa Göksel'in konuğu oldu. Kurulduğu günden bu yana takımın gelişimini anlatan Yücel, bu gelişimi Avrupa'da kupa kazanarak taçlandırdıklarını söyledi.

"Avrupa kupasında gelen böyle başarı hakikaten çok muazzam ve onur verici oluyor"

"Öncelikle şunu söyleyeyim tabi çok mutluyuz. Türkiye liginde sadece basketbol branşı için değil her hangi bir spor branşı için Avrupa kupasında gelen böyle başarı hakikaten çok muazzam ve onur verici oluyor. Ülkemize de böyle bir kupayı kazandırdığımızdan dolayı da çok onurluyuz, çok mutluyuz. Demin dediğiniz gibi üç-üç buçuk yıl önce bir program yapmıştık. Kulübümüz o zaman daha yeni kuruluyordu, hatta bir alt ligde mücadele ediyorduk. Süper Lig'e daha yeni yeni çıkıyorduk. O sıralar çok fazla şu tip eleştiriler vardı. Yani bu tarz kulüpler kuruluyor bir iki sene yaşıyor birazcık kendi reklamını yapıyor, akabinde başarı gelirse de çekiliyor, başarı gelmezse yine çekiliyor gibi hep eleştiriler vardı. Sizin programınızda yine dile getirmiştik, alt yapılardan bahsetmiştik. Kalıcı olmaya buraya geldiğimizden bahsetmiştik. Çünkü işin özünde birde A takım profesyonel bir basketbol takımımız var ama görünmeyen taraftarda biz bir eğitim kurumuyuz."

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"Kupayı sindireceğiz başarıyı sindireceğiz bu sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz"

"Öğrencilerimizle velilerimizle öğretmenlerimizle hakikaten nerden bakarsanız tüm Türkiye'de 150 bin kişilik Bahçeşehir ailesinden söz ediyoruz. O yüzden birinci olarak iş tamamına erdiği için çok çok şükürler olsun diyorum. Ama tabii ki bunun devamı gelecek. Kısa vadede mi gelir orta vadede mi gelir ama o günde söylediğim gibi biz kalıcı olamaya geldik. yolumuz daha uzun şuan seviniyoruz kupayı sindireceğiz başarıyı sindireceğiz bu sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"Kuruluşumuzdan bu yana kadar hep beraberiz"

"Aile her spor branşında her takımda çok önemli ve sürekli söylenen bazı noktalarda da klişeye kaçan bir şey altını doldurmak gerekiyor. Biz de direkt somut bir delil var. Beş yıl önce takımımızı kurduk. Tabi ki A takımda oynayan profesyonel oyuncular, gerek Türk gerek yabancı oyuncular gelen oldu giden oldu. Transfer olan oldu. Ama kuruluşumuzdan bu yana koçumuz dahil olmak üzere yardımı koçlarımız, Buket olsun, malzemecimize kadar kuruluşumuzdan bu yana kadar hep beraberiz. Dün de bunu kupayla taçlandırdık."

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"Şampiyonlar Ligi'nde de bir Final-Four görmek istiyoruz"

"Şuan önümüzde kısa bir periyod kaldı Süper Lig'i tamamlamak adına. İki maçımız daha var. İki maçtan sonra inşallah play-offta mücadele edeceğiz. Ama play-offta 6. yada 7. bitirmemiz durumunda direkt FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma elde etmiş oluyoruz. Bunun akabinde de play-offlarda gidebileceğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Herkesin malumu Türkiye Ligi özellikle basketbolda Avrupa'nın en önde gelen liglerinden biri. Ama nasip olursa Şampiyonlar Ligi, tabi kupa çok iddialı bir söylem olur ilk etapta. Şampiyonlar Ligi'nde de bir Final-Four görmek istiyoruz önümüzdeki sene. Oyuncularımızla, koçlarımızla berber bu hedef doğrultusunda çalışacağız."

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"250-260 tane seçme yaparak alt yapı oyuncumuzla bu işe strat verdik"

Alt yapı ile ilgili anlatıyorum bazen inanmıyorlar beş yıl önce biz takımı kurarken A takımdan önce alt yapıları kurduk. Altyapı oluşumuna çok önem verdik. Çünkü kalıcı olabilmemiz için sadece A takımdaki 12-13 tane profesyonel oyuncu etrafında dönersek belli bir noktadan sonra işin kısırlaşabileceği riski ile karşı karşıyaydık. O yüzden ilk senemizde daha, bir alt ligdeyken bile dört ilimizde yaklaşık 250-260 tane seçme yaparak alt yapı oyuncumuzla bu işe strat verdik. 5. senemizde, bu sene alt yapılarda 18 farklı ilde 3 bine yakın alt yapı oyuncumuz var. Bahçeşehir Kolejleri diye tabir ettiğimiz kendi kurumumuzda okuması gerekmiyor öğrencinin. Hangi ildeysek, hangi ilçedeysek ki 68 ilde salonlarımızla beraber eğitim öğretim faaliyeti gösteriyoruz."

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"Elimizi kesinlikle taşın altına koymamız gerekiyor"

"Maalesef özellikle bu 12 dev adamlık gurur verici başarıdan sonra birazcık bizim Süper Ligimiz yabancı hegemonyasına döndü. Alt taraftan çok fazla Türk oyuncu yetişmemeye başladı. Bu da ciddi anlamda bir eksiklik aslında. Bizde bir eğitim kurumuyuz diyoruz, işte bu kadar öğrencimiz var diyoruz, aslında bakarsanız hani hep söylerler ya her şey devletten beklenmez diye hakikaten burada belki en büyük paylardan biride bizlere düşüyor. Elimizi kesinlikle taşın altına koymamız gerekiyor bu noktada. O yüzden altyapılara aynen yatırıma devam."

Buket Aksoy: "Asıl başarının arkasında ailenin birlikte bu inancı gütmesi ve bu başarıyı hedeflenmesi yatıyor"

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"Biz beş yıllık bir takımız ve bu beş yıl içerisinde ana kadromuz değişmedi. Orda çok kuvvetli bir aile yapısı var. Birbirlerine güvenen inanan ve her anlamda destek olan. Sadece bu genelde menajerler iletişim ekibi diye ayrım değil gerçekten bir aile gibi çalışıyoruz ve en büyük desteği de bur da başkanımız Hüseyin beyden alıyoruz. Biz koşulsuz güveniyor ve her anlamda isteklerimiz konusunda bize yardımcı oluyor. Sağ olsun hep yanımızda. Asıl başarının arkasında ailenin birlikte bu inancı gütmesi ve bu başarıyı hedeflenmesi yatıyor. Bu enerjiyi biz takıma aktardık. Takımda kendisine düşeni yaptı ve çok çükür ki kupayı aldık."

"Biz rakibimizi de doğru bir pozisyonda alkışlamamız gerekiyor"

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"Öğrencilerimiz bizi hiç bir zaman hiç bir maçta yalnız bırakmadılar. Pandemi ister istemez bizlerin ayrı düşmesine neden oldu. Ama biz çok büyük bir aileyiz. Hem deplasmanlarda hem de İstanbul'da her maçımıza bir şekilde toplanıp gelmeye çalışıyorlar. Bu başlarıyla beraber daha da artmaya başladı. İşin içerisine ailelerde dahil olmaya başladı. Orda yapılan organizasyonlar ayrıca sadece bir maç izlemek değil basketbol kültürünü kazandırmak üzerine hedeflendi. Geldiklerinde orada keyifli bir zaman geçirip, fail-play çerçevesinde bir basketbol oyunu izleyerek dönmelerini sağlıyoruz ve tribünlerde bunları anlatıyoruz. Biz rakibimizi de doğru bir pozisyonda alkışlamamız gerekiyor. O yüzden de bu kültürde bu sayı tabii ki final maçında rekora ulaştı."

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📌 BAHÇEŞEHİR'İN SIRADAKİ HEDEFİ NE?



👉 @mgoksell'in konuğu olan @BKBasketbol Başkanı @HuseyinYucell: Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız halinde iddialı bir şekilde tepeye oynayacağız. Artık bu yoldan geri dönüş yok. Daha da kalabalık bir aile olacağız. pic.twitter.com/vGoTcGu5PO — TVNET (@tvnet) April 29, 2022

🏆 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AVRUPA ŞAMPİYONU



👉 @mgoksell'in konuğu olan @BKBasketbol Başkanı @HuseyinYucell ve @BuketAksoy03 şampiyonluğu ve duygularını anlattı. pic.twitter.com/t5TRqNP182 — TVNET (@tvnet) April 29, 2022