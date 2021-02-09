Spor İmza törenine Mustafa Muhammedin sözleri damga vurdu
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İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu

Galatasaray Kulübü, devre arasında kadrosunda kattığı 5 futbolcu için basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına 'besmele' çekerek başlayan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 2 maçta 2 gol attı.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 2 maçta 2 gol attı.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin katılımıyla yeni transferler Onyekuru, Mustafa Muhammed, Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleştirilen törende öne çıkanlar şöyle;

Mustafa Cengiz: Birçok teklif vardı Galatasaray'ı seçtiler

  • "Allah utandırmasın. Nokta transferlerimizdi. Limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyetler göstererek net olarak yaptığımız transferlerdir. Limitler içinde kalarak, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attık. Transfer ettiğimiz oyunculara birçok teklifler vardı. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak Galatasaray'ı seçtiler."

İmza töreninde yeni transferlerin fotoğrafları "Beşi bir yerde" ifadesiyle yer aldı.

Onyekuru: Yuvama döndüm

  • "Başkanımıza, yönetimimize ve Fatih hocama teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yuvama geri döndüm. Umarım sezon sonunda yine şampiyon oluruz."


Yedlin: Küçükken de Galatasaray'ı biliyordum

  • "Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Amerika'da daha küçük yaşlardayken Galatasaray'ı biliyordum. Şükürler olsun bu formayla mücadele edeceğim."

Mustafa Muhammed: Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim

  • "Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray'ı ikinci ailem gibi görüyorum. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. Herkese çok teşekkür ederim. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir.

Gedson: Daha önce rakip olmuştum

  • "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı ile buluşurum."


Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Halil Dervişoğlu imza törenine katılamadı.

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