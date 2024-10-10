İTALYA - BELÇİKA CANLI İZLE

İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grupta evinde Belçika ile karşılaşacak. 11. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda İtalya’nın 6, Belçika’nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İtalya - Belçika saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Belçika canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.