UEFA Uluslar A Ligi 2. Grupta İtalya evinde Belçika’yı konuk ediyor.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grupta İtalya evinde Belçika’yı konuk ediyor. Grupta ilk maçında Fransa’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden İtalya, 2. maçında İsrail’i 2-1 mağlup ederek 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Belçika ise ilk maçında evinde İsrail’i 3-1 mağlup etti. İkinci maçında ise evinde Fransa’ya 1-0 mağlup oldu ve 3 puanla 3. sırada yer aldı. Peki, İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya - Belçika maçı canlı izleme linki…
İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grupta evinde Belçika ile karşılaşacak. 11. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda İtalya’nın 6, Belçika’nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İtalya - Belçika saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Belçika canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya - Belçika maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
İTALYA - BELÇİKA CANLI İZLE
İTALYA - BELÇİKA CANLI İZLE
İTALYA - BELÇİKA CANLI SKOR
İTALYA - BELÇİKA CANLI SKOR
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜR
UEFA ULUSLAR LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜR
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