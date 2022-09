Jesus'tan herkes şans

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, tüm oyuncularına şans veriyor. Portekizli teknik adam ligde ve Avrupa kupalarında geride kalan 11 maçta 28 farklı oyuncuya görev verdi.

Yoğun maç fikstüründe sakatlık riskini en aza indirmek için rotasyon yapan tecrübeli teknik adam, her maça farklı ilk 11 ile başladı. Jesus’un as ve yedek oyuncu kavramı bulunmuyor. Yedek kulübesinde oturan futbolcuların da as takımda forma giyen oyuncularla aynı seviyede olmasını isteyen Jesus, tüm oyuncularının her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istiyor.

Jesus, yoğun maç trafiğinde kadrodaki her oyuncunun her an oynayacakmış gibi kendisini hazır tutmasını istiyor.

REKLAM

Kulübede yıldızlar oturuyor

Güçlü bir yedek kulübesine sahip olan Fenerbahçe’de bu durum, teknik heyetin oyuncu değişikliklerinde daha rahat karar verebilmesini ve kulübeden gelen oyuncuların forma rekabetini artırıyor.

Sarı-lacivertli takımda ligdeki Kayserispor maçında Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Bruma, Miha Zajc, Emre Mor gibi isimler yedek soyundu.

Kırmızı kart cezalısı Valencia, sakat İsmail Yüksek ve yeni transfer Batshuayi’nin de kadroya katılmasıyla kadro daha da güçlenecek.

Valencia ve Batshuayi’nin takıma katılmasıyla Joshua King ve Joao Pedro ikilisinden biri yedek kulübesine oturacak.

REKLAM

SPOR Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu