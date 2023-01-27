İtalyan basını, bu transferin iki gün içerisinde gerçekleşeceğini iddia ederken; Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için ödeyeceği rakamı da belirtti. Teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdan eski öğrencisi Kaan Ayhan da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Tutto Mercato'nun haberine göre; siyah-beyazlıların bu transfer için Sassuolo'ya 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca anlaşmada 3.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu da ifade edildi. Haberde iki gün içerisinde bu transferin bitebileceği vurgulandı.