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Spor

Kaan Ayhan'ın menajerinden açıklama geldi

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, ayrılık haberlerini yalanladı ve milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutluğu olduğunu söyledi.

11:06 . 11/05/2023 Perşembe
DHA
Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol attı.

Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol attı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında açıklamalarda bulundu.


Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.







#Galatasaray
#Kaan Ayhan
#Ersin Akan
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