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Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

17:044/05/2025, Pazar
AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu zirvede tamamladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu zirvede tamamladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray Petrol Ofisi'i 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, maçın 33. dakikasında Suliat, 37. dakikada Altuve ve 40. dakikada Kim'in ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Galatasaray, Kristoffersen ile 43. dakikada fileleri havalandırırken, ilk yarı 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.


İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Demehin'in attığı golle skoru 3-2 yaparak farkı bire indirdi. Bu gole hemen cevap veren ABB FOMGET, Mijatovic'in 56. dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi: 4-2.


ABB FOMGET bu skorla puanını 70'e çıkararak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.






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