Kanarya TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır

Kanarya TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır

16:5114/12/2025, Pazar
Anderson Talisca da idmanda yer aldı.
Anderson Talisca da idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe, yarın sahasında ağırlayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi.


Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, tesislerin salon bölümünde yapılan core çalışmalarıyla start aldı. Isınma bölümünün ardından çabukluk ve koordinasyon egzersizleri yapan futbolcular, daha sonra pas çalışmasına geçti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.





