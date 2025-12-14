Kanarya TÜMOSAN Konyaspor maçına hazır

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, tesislerin salon bölümünde yapılan core çalışmalarıyla start aldı. Isınma bölümünün ardından çabukluk ve koordinasyon egzersizleri yapan futbolcular, daha sonra pas çalışmasına geçti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.