Tümer Metin'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe onu transfer ederse Avrupa şampiyonu olabilir

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını yorumlayan Tümer Metin, sarı-lacivertlileri kupa adayına dönüştürebilecek golcüyü açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç temsilcisi Brann karşısında deplasmanda aldığı 4-0’lık galibiyetle iddiasını sürdürdü. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 11’e yükseltti ve lig aşamasında 12. sıraya yerleşti.
Fenerbahçe’nin lig aşamasında oynayacağı iki karşılaşma kaldı. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda Aston Villa’yı ağırlayacak. Grup etabının son maçında ise 29 Ocak’ta FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Asist Analiz YouTube kanalında konuşan eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe’nin mevcut kadroyla Avrupa Ligi finaline ulaşmasının zor olduğunu ifade etti.
Metin değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:
"Kalan takımlara baktığımda, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde finali görmesi zor görünüyor."
Tümer Metin, devre arası transfer dönemine özel bir parantez açarak sarı-lacivertliler için farklı bir senaryoya dikkat çekti.
Metin, "Şunu da ekleyeyim; devre arasında iki tane nokta transfer olursa o zaman buranın adayı olur. Mesela Sörloth konuşuluyor... Onu alırsan Avrupa Ligi'nde kupa kaldırabilirsin. Bunu Şampiyonlar Ligi için söyleyemem. Ama Avrupa Ligi'ndeki rakiplerle Sörloth takviyesiyle başka bir şeyler yapabilirsin" diye konuştu.