Tümer Metin'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe onu transfer ederse Avrupa şampiyonu olabilir

Metin, "Şunu da ekleyeyim; devre arasında iki tane nokta transfer olursa o zaman buranın adayı olur. Mesela Sörloth konuşuluyor... Onu alırsan Avrupa Ligi'nde kupa kaldırabilirsin. Bunu Şampiyonlar Ligi için söyleyemem. Ama Avrupa Ligi'ndeki rakiplerle Sörloth takviyesiyle başka bir şeyler yapabilirsin" diye konuştu.