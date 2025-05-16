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Kartal'da süper plan

Kartal'da süper plan

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mustafa Erhan Hekimoğlu
Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş, kötü geçirdiği sezonun sonlarına doğru açılarak son maçlarını kazanmaya başladı. Siyah-beyazlılar, biri Fenerbahçe deplasmanı olmak üzere oynadığı son 3 maçı kazanarak ligde üçüncülük koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ın kalan haftalardaki tek hedefi ligdeki sıralamasını koruyarak hem UEFA Avrupa Ligi’nde tek play-off oynamak hem de yeni sezonda yeni formatıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa Dörtlü Finali'ne katılmak. Yeni statü gereği, G.Saray kupayı aldığı için, kupa finalisti ve ligi ilk 3 sırada bitiren takımlar önümüzdeki sezon Süper Kupa için Dörtlü Final yapacak. Beşiktaş da Dörtlü Final'de yer almak için lig 3.'lüğünü korumak istiyor. G.Saray kupanın yanı sıra Süper Lig’i de kazanırsa ve Beşiktaş ligi 3. bitirirse tek play-off ile Avrupa Ligi’ne kalabilecek.


HEDEF 4’TE 4

Beşiktaş, pazar günü oynayacağı maçta Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Beşiktaş, bu sezon bu başarıyı sadece bir kez gerçekleştirebildi.


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