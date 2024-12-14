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Kayserispor'da 3 eksik

Kayserispor'da 3 eksik

13:2914/12/2024, Cumartesi
AA
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Kayserispor'un Alanyaspor maçındaki 11'i
Kayserispor'un Alanyaspor maçındaki 11'i

Kayserispor, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda Bilal Bayazit, Majid Hosseini ve Kartal Kayra Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyasopr 18 puanla 13. sırada buluyor.




Üç isim forma giyemeyecek

Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.


Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.





#Kayserispor
#Süper Lig
#Antalyaspor

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