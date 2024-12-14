Kayserispor'da 3 eksik

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Üç isim forma giyemeyecek

Üç isim forma giyemeyecek

Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.