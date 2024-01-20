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Spor

Kerem Atakan Kesgin eski takımına geri döndü

Sivasspor, Beşiktaş’tan 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

15:46 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:49 - 20/01/2024 Cumartesi
AA
Kerem Atakan yeniden Sivasspor formasını giydi.
Kerem Atakan yeniden Sivasspor formasını giydi.

Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.




Kerem Atakan Kesgin'in kariyeri


5 Kasım 2000’de Tokat’ta dünyaya gelen Kerem Atakan Kesgin, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor’da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe’de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor’a transfer oldu. 36 maçta Sivasspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş’a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük’te forma giydi. Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi.






#Beşiktaş
#Kerem Atakan Kesgin
#Sivasspor
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