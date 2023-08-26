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Spor

Kerem Atakan Kesgin Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

11:35 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kerem Atakan, Karagümrük formasını sırtına geçirdi.

Kerem Atakan, Karagümrük formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'den golcü oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fatih Karagümrük, son olarak da Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.


Beşiktaş, 22 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i geçen sezon başında Sivasspor'dan transfer etmişti.


Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 8 maça çıktı ancak skor katkısı sağlayamadı.







#Beşiktaş
#Karagümrük
#Kerem Atakan Kesgin
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