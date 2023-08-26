Kerem Atakan Kesgin Karagümrük'te

Fenerbahçe'den golcü oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fatih Karagümrük, son olarak da Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.