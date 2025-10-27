Kevin De Bruyne'den kötü haber! Uzun süre yok

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.

De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.