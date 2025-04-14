Kocaelispor'dan 7 gollü galibiyet: Süper Lig'e bir adım kaldı

Trendyol 1. Lig 34. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti. Körfez ekibi bir sonraki hafta oynanacak Esenler Erokspor maçını kazanması halinde Süper Lig'e yükselecek.
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 34. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti.
Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri dakika 7', 20' Samet Yalçın (2) 41', 76' Oğulcan Çağlayan (2), 45' Ryan Mendes, 57' Yusuf Cihat Çelik ve 88' Ahmet Sagat kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Osman Katipoğlu attı.
Yeşil-siyahlılar, bir sonraki hafta oynanacak Esenler Erokspor maçından en az bir puanla ayrılması halinde Süper Lig'e yükselecek.