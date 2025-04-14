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Kocaelispor'dan 7 gollü galibiyet: Süper Lig'e bir adım kaldı

Kocaelispor'dan 7 gollü galibiyet: Süper Lig'e bir adım kaldı

21:5214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kocaelispor'un gol sevinci.
Kocaelispor'un gol sevinci.

Trendyol 1. Lig 34. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti. Körfez ekibi bir sonraki hafta oynanacak Esenler Erokspor maçını kazanması halinde Süper Lig'e yükselecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 34. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti.


Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri dakika 7', 20' Samet Yalçın (2) 41', 76' Oğulcan Çağlayan (2), 45' Ryan Mendes, 57' Yusuf Cihat Çelik ve 88' Ahmet Sagat kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Osman Katipoğlu attı.


Yeşil-siyahlılar, bir sonraki hafta oynanacak Esenler Erokspor maçından en az bir puanla ayrılması halinde Süper Lig'e yükselecek.



KOCAELİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ
Kocaelispor - Yeni Malatyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

#Kocaelispor
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